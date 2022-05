Insulti alla Lazio dal pullman: Procura Figc apre un'inchiesta

La Procura delle Federcalcio ha aperto un fascicolo sul comportamento e parole usate sul pullman della Roma nel corso della parata di giovedì. Un episodio simile si era verificato alla festa scudetto del Milan, quando era apparso uno striscione contro l'Inter. Ora siamo solo alla fase iniziale, poi si dovrà decidere fra l'archiviazione e l'eventuale deferimento per il processo sportivo. La potenziale incolpazione riguarda la possibile violazione dell'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, ovvero quello che impone il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza. Al momento nel fascicolo ancora non sono presenti i nomi dei potenzialmente coinvolti, mentre il club rischia il deferimento per responsabilità oggettiva.

(gasport)