Instagram, la replica di Chiara Nasti al coro di Zaniolo: "Con quel gamberetto..." (FOTO)

Chiara Nasti, ex di Nicolò Zaniolo e attuale compagna del laziale Mattia Zaccagni, ha risposto di fronte all'ennesimo messaggio in cui le veniva fatto notare quel coro intonato dai tifosi della Roma ("Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo"). L'influencer alla fine ha risposto sui social, prendendosela sia con Zaniolo che con i tifosi. Così, quando le hanno chiesto cosa ne pensasse di quanto accaduto, lei ha replicato in questo modo: "Mmmm, che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo"