Inglesi scatenati al pub: sale l’allerta

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Capitale si blinda a poche ore del big match tra Roma e Leicester. Questa mattina nei due aeroporti romani è attesa la maggior parte degli oltre 3500 tifosi inglesi che stasera saranno presenti all'Olimpico per assistere alla partita: le forze dell'ordine scenderanno in campo con oltre mille uomini - tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e gli agenti di Roma Capitale - che già ieri hanno iniziato a presidiare le zone della movida e il centro storico. Uno sguardo particolarmente attento è stato riservato all'area del Colosseo, dove ieri sera centinaia di inglesi si sono riversati nei pub limitrofi per trascorrere le prime ore in Italia tra schiamazzi e birre fino a tarda notte. Per i sostenitori del Leicester è stato adibito un meeting point in piazza delle Canestre, da dove partiranno le navette per lo stadio a partire dalle 18. Visti gli oltre 60mila spettatori che riempiranno gli spalti sono previste deviazioni del traffico e chiusure: dalle ore 17 infatti lungotevere Maresciallo Diaz, Maresciallo Giardino, Maresciallo Cadorna e Ponte Duca d'Aosta saranno chiusi al traffico, con accesso consentito esclusivamente ai residenti, mezzi pubblici o forniti di pass, moto e ciclomotori. Per ragioni di sicurezza anche il servizio bus verrà ridotto. Dalle 22 alle 2 è prevista la parziale sospensione del servizio Atac: le linee di bus o tram che attraversano o fanno capolinea nella Ztl effettueranno le ultime partenze alle 22, mentre i bus notturni inizieranno a circolare a partire dalle 2. Per consentire a tutti di assistere all'inizio della partita, la Roma ha consigliato ai tifosi di arrivare allo stadio con almeno due ore d'anticipo. I cancelli apriranno alle 18.15.