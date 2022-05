Indice di liquidità, nuova assemblea della Lega di A

Le Lega Serie A ha convocato d'urgenza un'assemblea per martedì 17 maggio alla vigilia del consiglio federale di mercoledì 18 a Roma. L'argomento principale sarà l'indice di liquidità, che è stato fissato a 0.5 nell'ultima riunione. Casini, neo presidente della Lega, Lotito e Marotta avevano votato contro questa decisione. Qualora non si riuscisse a rientrare nei parametri dell'indice di liquidità la società non potrà iscriversi al campionato. La Serie A aveva proposto una soglia più bassa, ovvero 0.4, ma il presidente Gravina la definì "inaccettabile". I due si sono incontrati nella giornata di ieri: Casini ha ribadito l'insoddisfazione di un parametro considerato penalizzante, mentre Gravina afferma che, forte di una maggioranza inattaccabile, non è più rinviabile.

(corsport)