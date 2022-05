Incidenti nel centro di Tirana, feriti tre tifosi giallorossi

Una Tirana bollente. Le peggiori paure riguardo l’ordine pubblico per Roma-Feyenoord si sono materializzate nella notte, complice anche lo stato di ebbrezza dei tifosi olandesi (soprattutto), ma anche degli ultrà romanisti, la cui avanguardia è giunta già ieri, mentre il grosso arriverà oggi da Durazzo, dove molti hanno passato la notte.

Tanti gli scontri che hanno visto circa duecento tifosi provenienti da Rotterdam aggredire la polizia e danneggiare le loro autovetture con mazze e bastoni, ma un comportamento analogo hanno fatto anche alcuni ultrà giallorossi. Secondo la polizia locale, poi, un pullman di tifosi romanisti è stato perquisito e all’interno sono stati trovati oggetti atti a offendere. Per questo motivo, una dozzina dei passeggeri del mezzo sono stati portati in commissariato. 3 tifosi giallorossi feriti alla testa e al volto e 12 poliziotti albanesi, uno dei quali si troverebbe in gravi condizioni.

Si teme sia solo l’inizio, visto che sono attese migliaia di persone dall’Italia e dall’Olanda senza biglietto. Cifre ufficiali non ce ne sono, ma la Uefa teme che per il match arrivino in totale 40-50 mila persone. Molti si accomoderanno davanti ai maxischermi presenti in città, ma il rischio di nuovi contatti fra le tifoserie è alto. Non a caso sono arrivati poliziotti anche da Roma e Rotterdam per supportare la polizia locale soprattutto a livello di “intelligence”. Intorno alle 13, infatti, partirà il corteo che - scortato dalle forz edell’ordine - dovrebbe portare i tifosi della Roma allo stadio. Le paure sono grandi, anche perché le provocazioni non mancano.

(Gasport)