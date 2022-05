Il vademecum per Tirana: «Chi ci ospita merita rispetto»

A dieci giorni dalla finale di Conference League contro il Feyenoord, i tifosi della Roma hanno distribuito allo Stadio Olimpico un volantino con le istruzioni da seguire per chi andrà a Tirana: «La nostra Roma, dopo 31 anni, torna a giocarsi una finale europea. Quelli che ci saranno faranno di tutto per rappresentare anche chi, purtroppo, non potrà esserci. Abbiamo un appuntamento con la Storia e dobbiamo esserne degni. La trasferta di Tirana deve essere affrontata nel modo corretto, dentro e fuori lo stadio, per ovvie ragioni. Poche semplici regole che invitiamo a seguire: 1) Evitate di girare da soli o in piccoli gruppetti. 2) Non portate bandiere o stendardi personali, il materiale vi sarà fornito sul posto. 3) Il punto d’incontro per andare allo stadio vi sarà comunicato in seguito. 4) Mostrare rispetto per la città che ci ospita».

(Il Messaggero)