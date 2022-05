Il racconto del tifoso: “Ci hanno aggredito, mai più allo stadio”

Testimonianza particolarmente spiacevole quella fornita da Adriano, un 25enne assistente alle vendite intervistato sulle colonne del quotidiano. I fatti risalgono alla notte di festeggiamenti per la vittoria della Roma in finale di Conference: «Vorrei che si rendessero conto che per vantarsi con gli amici di aver “puncicato” un romanista hanno rischiato di commettere un omicidio - racconta il tifoso -. E pensare che stavamo solo camminando verso piazza del Popolo dopo aver visto la partita all’Olimpico. Adesso allo stadio non ci andrò più».

«Ci hanno puntati e seguiti - prosegue il 25enne appena dimesso dall’ospedale con 30 giorni di prognosi - li ho sentiti parlare tra loro, sembravano romani. Erano vestiti di nero, con il cappello in testa e i volti coperti. È stato terribile».

(La Repubblica)