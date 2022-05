Il quartiere degli stadi: “Alla Roma l’Olimpico, il Flaminio biancazzurro”

Dopo il naufragio del progetto Tor di Valle per lo Stadio della Roma, con le diplomazie al lavoro per sbloccare la situazione che pare al momento in stand-by, i tifosi rispondono ad un sondaggio su Izi: dove vorrebbero veder giocare le squadre della Capitale? I 1.018 che hanno partecipato alla rilevazione hanno risposto così quando gli è stato chiesto dove preferirebbero veder giocare la Roma in futuro. Il 38,1% punta su “l’utilizzo o l’acquisizione esclusiva degli stadi romani già esistenti”, assegnando l’Olimpico alla Roma e il Flaminio alla Lazio.

Emergono poi preferenze, per quanto riguarda i tifosi giallorossi, per un nuovo stadio in zona Ostiense o a Pietralata.

(Repubblica)