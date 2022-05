Il progetto: un quartiere dello sport con due stadi

Domani un nuovo incontro per lo Stadio della Roma. Dopo il flop di Tor di Valle, in piedi sembra essere rimasta solo l'opzione Pietralata. L'accelerazione, però, non è ancora arrivata. Si è ancora alla fase di analisi. Pietralata è ufficiosamente in pole position, ma sullo stesso terreno sembrerebbe voler costruire il suo quartier generale Ferrovie dello Stato.

Fosse per una buona parte del PD romano, ad ogni modo, la pratica sarebbe stata sistemata da tempo assegnando a Roma e Lazio rispettivamente l'Olimpico e il Flaminio. Riprendendo magari l’idea della Città dello Sport già messa nero su bianco in un progetto dal Credito sportivo. Di mezzo ci sono tutti gli ostacoli del mondo, dai vincoli storici e paesaggistici alla proprietà dell’Olimpico. Ma le ipotesi piddine si librano sopra ogni possibile complicazione, al punto da immaginare una trattativa con il Mef per avviare il trasferimento dell’Olimpico da Sport e Salute al Comune. E a quel punto realizzare due società miste, pubblico-privato, con Roma e Lazio per arrivare alla concessione dei due impianti ai rispettivi club.

(Repubblica)