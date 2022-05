Il Leicester prepara la semifinale: dubbio Maddison e Dewsbury-Hall

IL TEMPO (M. VITELLI) - Ultime notizie da Leicester. A tre giorni dalla sfida dell’Olimpico, le Foxes si preparano alla trasferta nella capitale provando a recuperare gli acciaccati. Galleggiando a metà della classifica di Premier League, l’allenatore nordirlandese Brendan Rodgers ha scelto di puntare forte sulla Conference. Per questo ha lasciato fuori nella partita persa con il Tottenham diversi titolari dall’undici iniziale. Fofana e Barnes sono restati in panchina, Tielemans e Vardy sono entrati solo a gara in corso, Maddison e Dewsbury-Hall hanno addirittura seguito il match dal divano di casa.

«Onestamente non posso dire se potrò averli a disposizione per la Roma», ha detto Rodgers parlando di Maddison e Dewsbury-Hall. Il primo ha accusato un problemino all’anca, il secondounindurimento del polpaccio. Capitolo tifosi. Da Leicester arriveranno almeno 3400 tifosi, tanti sono i biglietti venduti finora masi spera in un’ulteriore impennata (29 sterline il costo).