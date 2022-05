Il figlio di Zaccagni e il vaffa alla Lazio: la Figc indaga Zaniolo

La spettacolare festa della Roma per la vittoria della Conference League è finita sul tavolo della procura federale in meno di 24 ore. Come accaduto al Milan, anche i giallorossi sono entrati nel mirino del procuratore Chinè per alcuni cori e striscioni offensivi. Tra i protagonisti c'è anche Zaniolo, reo di aver intonato cori nei confronti della Lazio. Il numero 22 verrà deferito per la violazione dell'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, ovvero quello che impone il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza. Successivamente verranno analizzate in maniera dettagliata le immagini della parata e saranno individuati correttamente i calciatori colpevoli. La Roma rischia non più di una multa poiché la squalifica appare al limite del percorribile. L'unico deferito dovrebbe essere Zaniolo, che ha fatto infuriare i tifosi laziali per il suo "vaffa" cantato a più riprese. Inoltre ha improvvisato un sorriso ed un balletto sul coro che metteva in dubbio la paternità del giocatore biancoceleste laziale Zaccagni, in attesa di un figlio dall'ex compagna del giallorosso, Chiara Nasti. Nonostante questo, difficilmente tale provvedimento rovinerà l'euforia degli ultimi giorni.

(La Repubblica)