Il club deferito dalla Procura Figc per i cori alla festa al Circo Massimo

Dopo il Milan tocca anche alla Roma. Entrambi i club sono finiti nel mirino della Procura Federale in seguito ai festeggiamenti. Il procurato Chinè ha aperto un'indagine che porterà al deferimento di alcuni giocatori per la violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, ovvero la violazione del principio di lealtà, correttezza e probità. Durante la parata di giovedì sul pullman scoperto dopo la vittoria della Conference League, cui alcuni calciatori della Roma hanno cantato cori offensivi, soprattutto nei confronti della Lazio. Al momento non sono ancora noti i nomi dei calciatori deferiti perché l’indagine è in corso e la procura dovrà analizzare le immagini. Sui social però sono apparsi dei video in cui si vede Zaniolo cantare "Lazio vaffa..." e sorridere al coro contro Zaccagni, che avrà un figlio dall'ex compagna del numero 22 Chiara Nasti. Anche Kumbulla è stato fotografato con lo striscione "Lazio, Tirana una brutta aria". I giallorossi rischiano una squalifica, che però sarebbe la pena massima. Molto probabilmente, quindi, verranno multati. Da Trigoria però trapela serenità.

(corsera)