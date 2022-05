I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini "vince l'oscar della sfortuna", l'errore di Ibanez "complica inevitabilmente la gara". Mourinho "le prova tutte"

LAROMA24.IT – La partita tra Roma e Venezia può essere considerata come una tra le più rocambolesche del campionato. Dopo neanche un minuto i giallorossi si sono ritrovati sotto a causa della rete di Okereke e, dopo aver disputato più di un’ora di match con un uomo in più per la follia di Kiyine, nono sono riusciti comunque a conquistare i tre punti. Il motivo? È semplice: l’incredibile imprecisione sotto porta e le quattro traverse colpite. Gli uomini di Mourinho hanno effettuato 46 tiri verso la porta di Maenpaa, ma solamente Shomurodov è riuscito a trafiggerlo. Il risultato finale dice 1-1 ed ora la Roma rischia grosso per quanto riguarda la corsa per un posto in Europa. Uno dei migliori è sicuramente Pellegrini (6,50): "Vince l'oscar della sfortuna con le due traverse, ma disegna calcio ovunque e sfiora il gol più volte" (La Gazzetta dello Sport). Non benissimo Mourinho (5,75): "Le prova tutte, cambiando moduli e uomini. Ma la Roma, confusionaria per un'ora e sfortunata, non riesce a piegare il Venezia retrocesso rimasto in 10 nel primo tempo" (Corriere dello Sport). Il peggiore in campo è Ibanez (5,00): "Il suo errore in occasione del gol costa inevitabilmente la gara" (Il Messaggero).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 5,92

Kumbulla 5,57

Smalling 6,37

Ibanez 5,00

Maitland-Niles 5,43

Cristante 6,21

Veretout 5,21

Spinazzola 6,07

Perez 5,64

Pellegrini 6,50

Abraham 5,28

Karsdorp 5,78

Zalewski 6,25

El Shaarawy 5,64

Shomurodov 6,57

Volpato ng

Mourinho 5,75





