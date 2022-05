I VOTI DEGLI ALTRI - Ibanez "confusionario", Mancini "buco". Smalling "evita un risultato peggiore"

LAROMA24.IT - Battuta d'arresto per la Roma in campionato: i giallorossi si infrangono sulla Fiorentina e sulle decisioni arbitrali, ma la scarsa prestazione degli uomini di Mourinho si riflette sulle valutazioni dei quotidiani. Si salvano Rui Patricio (6.12) - "Il piattone di Bonaventura non sembra irresistibile, anche se molto ravvicinato. Dopo l'intervallo si fa però trovare puntuale almeno due volte" (Il Romanista) - e Smalling (6.18) - "Alla fine evita un risultato peggiore" (Il Messaggero).

Negative le prestazioni di Ibanez (4.87) - "Confusionario" (Il Tempo) - e Karsdorp (4.87) - "Non riesce mai a disarcionare gli avversari sulla fascia di competenza" (Corriere dello Sport) -. Male anche Gianluca Mancini (5) - "Il rigore non c'è, il suo buco su Gonzalez sì" (Leggo).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista, Leggo)

Rui Patricio 6.12

Mancini 5

Smalling 6.18

Ibanez 4.87

Karsdorp 4.87

Cristante 5.25

Oliveira 5

Zalewski 5.18

Veretout 5.18

Pellegrini 5.56

Abraham 5.62

Zaniolo 5.12

El Shaarawy 5.56

Perez sv

Shomurodov sv

Spinazzola sv

Mourinho 5.07





