I VOTI DEGLI ALTRI - Abraham "padrone della Roma e del gioco", Pellegrini "ispirato". "Missione compiuta" per Mourinho

LAROMA24.IT – Trionfo Roma. Gli uomini di Mourinho non sbagliano, disputano una grandissima partita contro il Torino di Juric vincendo per 0-3 e si qualificano alla prossima edizione dell’Europa League. I giallorossi hanno controllato il match per tutti i 90 minuti ed hanno chiuso i giochi già nel primo tempo grazie alla doppietta di super Abraham. Ad arrotondare il punteggio ci ha pensato capitan Pellegrini, che, dal dischetto, ha realizzato il tris. Con questa vittoria la Roma è salita a 63 punti, portandosi quindi a +4 da Fiorentina ed Atalanta ad una giornata dal termine del campionato. Voto positivo per Mourinho (7,08): "Missione compiuta. Vince convince i suoi giocatori a giocare una gara vera" (La Gazzetta dello Sport). Abraham premiato come migliore in campo (7,50): "Padrone. Della Roma e del gioco. Se hai un problema, basta chiedere a lui" (Il Corriere dello Sport). Ottima prova anche di Pellegrini (7,21): "A metà primo tempo ispira il primo gol di Abraham. Tocco nitido, essenziale, anche nel giropalla della ripresa, fino al rigore del 3-0" (Il Messaggero).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,50

Kumbulla 6,57

Mancini 6,35

Ibanez 6,35

Spinazzola 6,14

Oliveira 6,07

Veretout 6,57

Zalewski 6,57

Shomurodov 6,35

Pellegrini 7,21

Abraham 7,50

Karsdorp 6,07

Cristante 6,14

Zaniolo 6,35

El Shaarawy ng

Vina ng

Mourinho 7,08

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 6

Mancini 6,5

Ibanez 6

Spinazzola 6

Oliveira 6

Veretout 6,5

Zalewski 6,5

Shomurodov 6,5

Pellegrini 7,5

Abraham 7,5

Karsdorp 6

Cristante 6

Zaniolo 6,5

El Shaarawy ng

Vina ng

Mourinho 7

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 7

Mancini 6

Ibanez 6,5

Spinazzola 6

Oliveira 6

Veretout 6,5

Zalewski 6,5

Shomurodov 6

Pellegrini 7

Abraham 7,5

Karsdorp 6

Cristante 6

Zaniolo 6

El Shaarawy ng

Vina ng

Mourinho 7

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 7

Mancini 6,5

Ibanez 6,5

Spinazzola 6,5

Oliveira 6

Veretout 6,5

Zalewski 6,5

Shomurodov 6

Pellegrini 7

Abraham 7,5

Karsdorp 6

Cristante 6

Zaniolo 6

El Shaarawy ng

Vina ng

Mourinho 7

IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 6,5

Mancini 6,5

Ibanez 6,5

Spinazzola 6

Oliveira 6

Veretout 6,5

Zalewski 6,5

Shomurodov 6,5

Pellegrini 7

Abraham 7,5

Karsdorp 6

Cristante 6

Zaniolo 6,5

El Shaarawy ng

Vina ng

Mourinho 7

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 7

Mancini 6,5

Ibanez 6,5

Spinazzola 6

Oliveira 6

Veretout 6

Zalewski 7

Shomurodov 6,5

Pellegrini 7

Abraham 7,5

Karsdorp 6

Cristante 6,5

Zaniolo 6,5

El Shaarawy ng

Vina ng

Mourinho 7,5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 6

Mancini 6

Ibanez 6

Spinazzola 6

Oliveira 6

Veretout 6,5

Zalewski 6

Shomurodov 6

Pellegrini 7

Abraham 7,5

Karsdorp 6

Cristante 6

Zaniolo 6,5

El Shaarawy ng

Vina ng

Mourinho 7

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 6,5

Mancini 6,5

Ibanez 6,5

Spinazzola 6,5

Oliveira 6,5

Veretout 7,5

Zalewski 7

Shomurodov 7

Pellegrini 8

Abraham 7,5

Karsdorp 6,5

Cristante 6,5

Zaniolo 6,5

El Shaarawy ng

Vina ng

Mourinho ng