I giallorossi restano quinti solo se stasera la Lazio perde

Dal 2004 al 2019 Lotito aveva fatto meglio della Roma in sole due occasioni su 15. Stasera però potrebbe finire davanti per il terzo anno consecutivo. Alla Lazio serve un punto contro l'Hellas Verona, altrimenti la classifica avulsa premierebbe gli uomini di Mourinho. La Roma comunque resterebbe in vantaggio per quanto riguarda la storia dei posizionamenti finale: 49 volte contro le (forse) 28 escludendo gli anni in cui una delle due era in B. Una sola la parità finale, ovvero nell'annata 1942/43: l'almanacco Panini dice che "vinse" la Lazio, ma in realtà entrambe chiusero il campionato al 9° posto e a quel tempo non c'erano classifiche avulse.

(corsera)