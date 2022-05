I Friedkin hanno scoperto la romanità

I tifosi non potranno diventare mai proprietari di una squadra di calcio, perché, discussione dopo discussione, la medesima squadra non scenderebbe mai in campo. Eppure, gli stessi Friedkin o personaggi importanti come Mourinho e non solo loro, coltivano una grande attenzione nei confronti della tifoseria.

[...] I Friedkin mi sono sempre più simpatici. Sembrava che avessero comprato la Roma per fare un affare, come comprare le azioni di una società di elettrodomestici. Invece no, col tempo ho scoperto in Ryan grande passione, grande attaccamento e una modesta piccola progressiva 'malattia' che si chiama 'romanità'.

(Corsport - M. Costanzo)