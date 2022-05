I cuccioli di Mou, Primavera di talenti: da Tripi a Volpato il futuro è assicurato

Non c'è ancora l'ufficialità, ma alla fine della sua ennesima stagione con la Roma Primavera Alberto De Rossi dovrebbe dire addio a Trigoria. La società sembra orientata ad un cambio della guardia e così, dopo la finale scudetto contro l'Inter, l'istituzione più importante del settore giovanile negli ultimi anni saluterà i colori giallorossi. E la bontà del lavoro di De Rossi è testimoniata dalle avventure in prima squadra dei prodotti del vivaio: nella Roma vincitrice della Conference League ce ne sono 5 tra titolari - Pellegrini e Zalewski -, riserve - Bove e Darboe - e un ragazzo arrivato 2 anni fa - Felix -.

Da quando è arrivato Tiago Pinto il settore giovanile è stato ristrutturato, grazie anche al lavoro coordinato di Vergine, Lo Schiavo e Conti. 260 i tesserati del settore giovanile in questa stagione, con i ragazzi che vengono seguiti, premiati e spronati quando necessario. E non si possono non menzionare i profili più promettenti: da Tripi a Volpato, passando per Mastrantonio, Missori, Faticanti e Keramitsis.

(Gasport)