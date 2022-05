I biglietti per Tirana diventano un giallo

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Scoppia il giallo biglietti per la finale di Tirana del 25 maggio. La vendita dei tagliandi online era attesa per oggi ma, fino a ieri sera, la Uefa non aveva emesso alcun comunicato. La possibilità che le modalità di acquisto vengano annunciate contestualmente alla messa in vendita non è da escludere, ma è possibile anche che si stia valutando un piano più accurato per la gestione dell'evento. Attualmente infatti chiunque può iscriversi al sito da dove sarà possibile acquistare i circa 10mila biglietti residui, con le tifoserie di Roma e Feyenoord che finirebbero col mischiarsi sugli spalti dell'Air Albania Stadium.

Gli olandesi hanno emesso una nota in cui si esprime disappunto nei confronti della Uefa per la scelta di una location a dir poco scomoda per ospitare l'ultimo atto di Conference League: «Siamo delusi dal limitato numerodi tagliandi messi a disposizione di entrambe le squadre per questa storica finale. Un bello spot comeRoma-Feyenoord, a nostro avviso, avrebbe meritato un teatro più grande da almeno 10 mila posti per ciascuna tifoseria». La Roma invece per il momento tace. Per assegnare i 3mila posti a disposizione anche il club di Rotterdam ha adottato le modalità scelte dai giallorossi, privilegiando gli abbonati che da ieri sono «in fila» nella speranza di volare in Albania.

I biglietti dedicati alla Roma invece sono già stati assegnati tramite il sorteggio svolto a meno di 24 ore dalla vittoria sul Leicester. L'enorme richiesta e le centinaia di tifosi giallorossi a caccia di un tagliando hanno spinto i più furbi a mettere in vendita il proprio posto a cifre astronomiche, con annunci pubblicati su diverse piattaforme online provocando l'ira dei romanisti rimasti a mani vuote. Una scenario che, inevitabilmente, lascerà diversi tifosi che già avevano acquistato un volo senza la possibilità di entrare allo stadio e che potrebbe spingere centinaia di persone a recarsi a Tirana senza biglietto. La situazione è delicata e le autorità albanesi dovranno farsi trovare pronte, studiando contromisure adeguate per garantire la sicurezza in città. Anche il il rischio di contatti tra le due tifoserie è elevato. In questo senso gli incidenti andati in scena a Marsiglia in occasione della sfida tra OM e Feyenoord e il precedente della Barcaccia danneggiata nel 2015 dai tifosi olandesi rappresentano un campanello d'allarme da non ignorare.