Gli abbonati sono già da record: superati i 21 mila

Il livello di entusiasmo a Roma in questo periodo è pazzesco. Moltissimi tifosi hanno infatti già rinnovato o sottoscritto il loro abbonamento per assistere alle partite all'Olimpico durante la prossima stagione: sono ben 21 mila le tessere vendute, un numero tanto elevato che già si è superato il numero di abbonati della passata annata. Questo dato racconta il rapporto che si è creato tra i sostenitori dei giallorossi e Mourinho. Gli abbonati hanno praticamente rinnovato tutti ed ora grazie anche alla vittoria della Conference ed alla crescita dell'euforia, l'obiettivo è vendere 30 mila tessere. Sarà molto difficile superare le 47 mila raggiunte nella stagione 2001/2022, quella dopo il terzo scudetto. La Roma, comunque, non faceva registrare le 41.908 presenze stagionali in media durante le partite casalinghe dal 2004/05. Se si dovesse superare questo numero di spettatori, significherà che le cose sono andate piuttosto bene durante la stagione.

(gasport)