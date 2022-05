Oltre 37mila biglietti sono stati venduti in poco più di un giorno per assistere alla finale di Conference League contro il Feyenoord allo Stadio Olimpico grazie all'installazione di vari maxischermi: in totale saranno sei, oltre ai due posizionati al centro delle due curve. Dopo la conferma degli 11mila abbonati, ieri c'è stato il vero boom che ha costretto la Roma ad aprire anche la Curva Nord.

(corsera)