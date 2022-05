Gelo Cristante sul futuro: “Ora non ne parlo”

IL TEMPO (A. AUSTINI) - "Sto guardando alla partita di domani. Abbiamo una semifinale in casa, un finale di campionato difficile e possibilmente un’altra gara in coppa. Fino al termine della stagione la testa è qui, ci sarà tempo per vedere tutto“. Bryan Cristante risponde così alla domanda sul suo futuro. E’ la conferma che qualsiasi decisione sul rinnovo o la cessione è rinviata al termine della stagione. Nonostante Mourinho si sia esposto in suo favore, gli agenti hanno in mano un mandato firmato dalla Roma per provare a vendere il centrocampista a 17 milioni. Non significa debba per forza partita, ma di sicuro il club non lo ritiene incedibile. Tiago Pinto infatti sta cercando un mediano con caratteristiche fisiche simili all’attuale numero 4. Si vedrà, ma intanto Cristante ha voluto mantenere la concentrazione sulla partita di stasera: “Vogliamo andare in finale e vincere questa coppa“.