Furia olandesi per i biglietti. Arbitra Kovacs

IL TEMPO (A. AUSTINI) - L’89% degli 8500 biglietti messi in vendita dalla Uefa, sul totale di 20mila posti, perlafinale di Conference League a Tirana è stataacquistata da albanesi. Lo ha spiegatola stessa Uefa al Feyenoord,infuriato perla gestione dei tagliandi che ha lasciato amani vuotemolti tifosi. «Il restante 11% è andato ad acquirenti da un totale di altri 20 paesi - diceil club biancorosso - ciò significa chei tifosi dell'AS Roma, a differenza di quelli del Feyenoord, sono riusciti ad acquistarei bigliettiinmassa». Intanto il sindaco di Rotterdam ha svelato che è stato sceltolo stadio DeKuip come luogo per l’eventualefesta conla coppa. Una delegazione della Roma ieri era a Tirana per curare aspetti organizzativi,mentrel’Uefa ha designato perla sfidal’arbitro rumeno Istvan Kovacs, che ha diretto quest’anno Roma-Zorya finita 4-0 ela garain casa del Braga nella scorsa Europa League vinta 2-0 dai giallorossi. Di recente ha arbitratol’andata della semifinale Champions City-Real.