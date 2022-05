Furia Mourinho: «Non ci sono più spiegazioni»

IL TEMPO (F. BIAFORA) - «Anche stavolta non c’è spiegazione per la sconfitta. È veramente troppo». Mourinho non ha più parole e si scaglia duramente contro la decisione del Var di richiamare l’arbitro Guida per il contrasto, con il rigore che indirizza subito la gara. Lo Special One rende merito alla squadra di Italiano, ma è impossibile non rimarcare la decisione arbitrale: «Ovviamente dopo il Leicester ci mancavano energie. Ma vorrei - qui non si trattiene il portoghese - sentire una spiegazione dal signor Banti di Livorno, che non è lontano da Firenze…».

Gli mostrano le immagini e con tono fermo continua la sua disamina: «È un tocco, non un fallo, l’arbitro non aveva dato rigore ed era vicino, poi il Var interviene… Non dico altro, la Fiorentina ha meritato di vincere, ma il problema è che non c’è stato solo questo, ma anche Venezia, Bologna e di tanti, tanti episodi senza spiegazione. È troppo, è veramente troppo quello che ci succede. Vogliamo il rispetto dei Banti di questa vita, ci hanno tolto tanti punti» chiude con molto veleno.