Friedkin-Totti, ci siamo: il capitano sta tornando

Con i contatti diretti ed indiretti sempre più frequenti tra la Roma dei Friedkin e Francesco Totti, il ritorno in società dell'eterno Capitano in veste di dirigente sembra ormai essere vicino e già nelle prossime settimane potrebbe arrivare la chiamata che tutti i tifosi attendono da tempo. I Friedkin, dopo un periodo iniziale di complessiva diffidenza, hanno percepito la potenza mediatica che il ritorno di Totti nella Roma sprigionerebbe nell'ambiente e, con Mourinho che rimane l'unico vero uomo di campo presente a Trigoria, il suo arrivo rappresenterebbe per il club giallorosso una risorsa in più. E l'intramontabile numero 10, a tornare alla Roma, non ci penserebbe due volte: abbandonerebbe il proprio ruolo nell'agenzia di calciatori che gestisce e tornerebbe di corsa.

(Corsport)