Friedkin: «Siamo in crescita, torneremo al top»

Quasi due anni di gestione, un'opa da portare a termine entro il 30 giugno per "impossessarsi" a pieno del club. Una coppia silenziosa, Dan e Ryan Friedkin, due personaggi schivi e mai sopra le righe. Una gestione che ha portato la Roma alla finale di Conference League, che da queste parti è un successo con la maiuscola. Dan e Ryan hanno seguito la squadra a Tirana, sono arrivati con un volo privato martedì. La sera hanno partecipato, in una sala del Teatro dell'Opera, a una cena di gala organizzata dalla Uefa. Dan, per l'occasione, ha tenuto un piccolo discorso, esattamente come il suo "collega" del Feyenoord, per esprimere l'emozione di essere arrivati alla fine di questa neonata competizione, onorandola anche. «E' una grande gioia partecipare a una finale. Siamo convinti che la Roma possa crescere ancora e arrivare presto ai massimi livelli».

(Il Messaggero)