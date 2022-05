Friedkin per la gloria, poi nuovo progetto

Un viaggio sospirato, un'emozione immaginata, un salto nel futuro. I Friedkin si sono immersi nella loro prima finale nuotando dentro a due giorni molto intensi, che hanno vissuto in compagnia della loro Roma. Hanno assistito all’allenamento di rifinitura, osservando con soddisfazione i progressi di Mkhitaryan. A metà pomeriggio poi, quando già la squadra era atterrata a Tirana, si sono imbarcati su un volo privato da Ciampino. La serata è stata dedicata agli incontri istituzionali: in serata hanno partecipato al tradizionale gala organizzato dall'Uefa, durante il quale hanno conosciuto il premier albanese Edi Rama e l'ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci.

Al resto la famiglia Friedkin penserà da domani, in ogni caso. L'obiettivo è rafforzare la squadra senza perdere di vista i conti, che devono essere sistemati nel medio termine. Ci sarà un bel via vai a Trigoria, tra uscite e entrate, di cui il general manager Tiago Pinto si sta già occupando. Tra la suggestione Dybala e l'obiettivo Maxime Lopez, la Roma proverà ad accorciare il distacco che la separa dalla Champions League. In questo senso rispetto allo scorso anno la crescita c'è stata: Mourinho ha chiuso il campionato guadagnando una posizione e salendo a -7 dal quarto posto. Ma non basta. Il mercato estivo chiarirà le idee sugli obiettivi della prossima stagione, che l'allenatore pretende ambiziosi. Intanto, i Friedkin si preparano a stringere i tempi per il progetto sullo stadio. l'area di Pietralata, servita dalla stazione Tiburtina e dalla metro B, resta pole position. Prima della chiusura estiva ci dovrebbero essere delle novità.

