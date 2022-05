Feyenoord in Portogallo: ritiro prima della finale

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Sotto il sole del Portogallo per provare a scrivere la storia. Il Feyenoord ha scelto Lagos come quartier generale dove preparare la finale di Conference League: dopo le ultime due gare di Eredivisie il 18 maggio gli olandesi voleranno in ritiro in terra lusitana. A Trigoria non hanno ancora preso una decisione, considerato che la Roma è ancora impegnata nella lotta per un posto in Europa. Probabilmente i giallorossi prepareranno il match al Fulvio Bernardini considerato l'impegno con il Torino teoricamente previsto per domenica 22. La Roma ha chiesto alla Lega di anticipare il match al venerdì ma una decisione arriverà soltanto dopo il penultimo turno.