Femminile, Roma padrona

IL TEMPO (M. VITELLI) - L’AS Roma femminile si aggiudica anche il secondo derby della stagione. Dopo il 3-2 maturato al Tre Fontane nella gara di andata, a Formello finisce 3-0 per le giallorosse, in rete con Mijatovic, Pirone e Haug. Le ragazze di Alessandro Spugna incamerano così gli ultimi tre punti a disposizione per questo campionato chiudendo al secondo posto con 59 punti, cinque meno della Juventus vincitrice dello scudetto. La sfida con le bianconere, comunque, continua in Coppa Italia, con le due squadre che si sfideranno il 22 maggio nella finale al Mazza di Ferrara.

Termina male, invece, il torneo della Lazio, che con 15 sconfitte in 22 gare chiude al penultimo posto e retrocede ,anche se il presidente Lotito starebbe pensando di comprare il titolo da un’altra squadra per iscrivere nuovamente le biancocelesti alla prossima Serie A.

Al termine del derby, l’allenatore giallorosso Alessandro Spugna è soddisfatto. «Abbiamo fatto una grande prestazione - sottolinea - le ragazze sono partite bene segnando subito e poi sono state brave a gestire la gara, realizzando i gol che dovevamo fare». Ora, testa alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, la Roma è detentrice del titolo. «Questo derby ci ha permesso di tenere alta la concentrazione - spiega Spugna – il bilancio della stagione è assolutamente positivo, centrare la Coppa Italia sarebbe mettere la ciliegina sulla torta. Sappiamo che non sarà facile, la Juve vince lo scudetto da cinque stagioni, ma possiamo giocarcela».

Meno contento, ovviamente, il mister biancoceleste Massimiliano Catini. «Per ciò che riguarda il derby, non posso rimproverare nulla alle mie ragazze, hanno dato tutto - le sue parole - l’obiettivo stagionale, che era quello di mantenere la categoria, purtroppo è stato fallito». Il futuro ora è nebuloso. «Non so cosa accadrà - ammette - parlerò con la società per capire quali saranno i programmi. A prescindere da questo, avrò un’immensa gratitudine per l’opportunità che mi è stata concessa».