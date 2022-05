Dybala nel mirino. Mou a Zeman: "Tanti auguri"

Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Venezia e, per il momento, è ancora concentrato sul campionato: "C’è gente a cui interessa che finiamo ottavi e vinciamo la finale, così il calcio italiano avrebbe più italiane nelle coppe l’anno prossimo. Ma questo non accadrà. Siamo stanchi di arbitri e Var. Hanno sbagliato, vengono puniti, ma dove sono i punti?".

Riguardo al mercato, ci sono i primi segnali positivi tra Dybala e la Roma: le parti si incontreranno a breve per capire la fattibilità dell'operazione. Mourinho ha dato il suo ok, ma sul giocatore c'è anche l'Inter.

Contro il Venezia non ci saranno troppi cambi. In difesa spazio a Kumbulla al posto dello squalificato Mancini, mentre Karsdorp potrebbe riposare. In attacco ci saranno bed Abraham.

Infine lo Special One ha voluto chiudere la conferenza stampa con una frecciata nei confronti di Zeman, che aveva sminuito la Conference League: "Volevo fare, con un giorno di ritardo, gli auguri a mister Zeman.

(La Repubblica)