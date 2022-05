Dybala il «botto». Poi Senesi, Matic, Douglas Luiz e Guedes. Ronaldo un sogno

Successo al primo anno del progetto triennale di Josè Mourinho con la Roma. E ora il tecnico portoghese può solo alzare l'asticella. E la sensazione è che i Friedkin abbiano capito che dal mercato possa arrivare un colpo che abbia lo stesso impatto che ebbe il tecnico quando fu annunciato, quasi 12 mesi fa. I nomi che infiammano sono due: da una parte il quasi impossibile Cristiano Ronaldo, che dovrebbe lasciare il Manchester United. Dall'altra il più accessibile ma pur sempre complicato Paulo Dybala.

E per convincere la Joya il mondo Roma se le sta giocando tutte: dall'endorsement di Totti al corteggiamento di Mourinho, con la gente che già acclama il nome dell'ex Palermo. Dybala, dal canto suo, si è preso del tempo per decidere e valutare le sue alternative - in testa l'Inter -.

Diverse poi saranno le partenze, e allora si pensa anche a come riempire i posti vuoti: in difesa si punta Marcos Senesi. A centrocampo andrà presa una decisione su Oliveira, mentre fra gli obiettivi c'è Matic. Per lui Mourinho ha espresso il suo gradimento, così come fatto per Maxime Lopez. Altro obiettivo è Douglas Luiz, valutato però dall’Aston Villa una trentina di milioni di euro. Per l’attacco, oltre a Dybala, ci sono Goncalo Guedes, attaccante esterno del Valencia che costa 30 milioni e Facundo Farias, 19 anni, attaccante argentino che gioca nel Colon.

