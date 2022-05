Duka: "Vedrete in Albania quanto tifo per la Roma"

Armand Duka ha parlato al quotidiano della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Il presidente della federazione calcistica albanese ha dichiarato il proprio sostegno alla squadra giallorossa.

Presidente, che aria si respira in città per la finale?

Siamo carichi. Questa partita per noi è cominciata già da un anno, con i sopralluoghi degli esperti. Poter ospitare un evento di questo livello farà bene a tutta l’Albania.

Come avete convinto l’Uefa ad assegnarvi la finale?



Avevamo già provato a ottenere una Supercoppa europea. Al secondo tentativo ce l’abbiamo fatta.

Lo stadio è piccolo, però. Ci sono state tante proteste dei tifosi.



È vero, è piccolo. Ma è un vero gioiello. Anche la Roma, quando è venuta a visitarlo, è rimasta sorpresa dalle nostre strutture. Purtroppo non ci sarà posto per tutti.

L’altro problema è il rincaro di alberghi e appartamenti, con disdette strategiche per lucrare.



A me questa storia delle disdette sembra una leggenda metropolitana. Sui prezzi invece capisco: se vai a Parigi per la finale di Champions o a Milano per la fiera succede la stessa cosa.

L’Uefa ha distribuito la maggior parte dei biglietti agli albanesi.



È un vantaggio per la Roma, perché in tanti hanno comprato i biglietti per gli amici italiani.

Quindi anche lei tifa Roma.



Certamente. Da quando è iniziata la Conference. Spero che vinca anche se le finali non sono mai prevedibili. Basta guardare Eintracht-Rangers. Ma Mourinho ha il giocatore più forte.

Chi?



Kumbulla, ovviamente (ride, ndr). Mi auguro che possa giocare, è un pilastro della nostra nazionale.

(corsport)