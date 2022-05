Doppio Tammy, superato Hitchens: "Il mio cuore è qui"

Abraham è tornato. Non segnava in campionato dal derby del 20 marzo e, dopo ben 7 partite, è più carico che mai in vista della finale di Tirana. La Roma vince 0-3 a Torino e lo fa grazie alla doppietta del suo attaccante ed al rigore trasformato da Pellegrini. In totale è arrivato a quota 27 ed è diventato il calciatore inglese ad aver realizzato più gol in una singola stagione di Serie A, superando così Hitchens. Nel postpartita Abraham ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Amo questo club, mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore. Il mio cuore è a Roma e con la Roma". Ieri è tornato a centrocampo a prendersi i palloni, ha lottato in area e, soprattutto, segnato. "Ho sempre cercato di aiutare la squadra con gol e assist. Questo è stato un anno positivo per me, spero sia un trampolino per la stagione successiva".

Anche Mancini ha parlato, soffermandosi sul possibile arrivo di Dybala: "Lui è un grandissimo calciatore, ma non sta a noi giudicare il mercato". Prima dei nuovi acquisti, Pinto dovrà pensare ai rinnovi, tra cui quello di Mkhitaryan, accostato all'Inter nell'ultimo periodo: "Lo conosco e sono sicuro al 100% che sia una bugia".

(Il Messaggero)