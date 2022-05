Dopo gli Spurs i giallorossi a Barcellona

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma vuole alzare il livello. Per la squadra di José Mourinho si prospetta un'estate da top club, considerato il livello delle amichevoli che la società sta organizzando in vista della prossima stagione: oltre a disputare la I-Tech Cup contro il Tottenham il prossimo 30 giugno in Israele, a Trigoria è arrivato anche un invito per il trofeo Gamper che si disputerà a Barcellona il 6 o 7 agosto con i blaugrana. Due impegni di livello, per avvicinarsi con i motori già caldi all'inizio del campionato che partirà il 13 agosto.

Al Fulvio Bernardini gli allenamenti riprenderanno la prima settimana di luglio, mentre nella seconda metà del mese la squadra volerà in ritiro fuori dall'Italia: la location più accreditata resta il Portogallo, che già l'anno scorso aveva ospitato i giallorossi durante la preparazione estiva. Se la stagione di Mou si è conclusa mercoledì scorso con la conquista della Conference League, martedì sera la Primavera di Alberto De Rossi scenderà in campo per giocarsi lo Scudetto: al Mapei Stadium i giallorossi affronteranno l'Inter di Chivu, qualificata dopo aver pareggiato 3-3 con il Cagliari in virtù del miglior piazzamento in campionato.