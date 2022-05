Da Zaniolo a Micki: fuga dopo la vittoria?

In bilico la situazione di Henrikh Mkhitaryan: quando il suo futuro sembrava ormai tinto di giallorosso l'armeno ha ricevuto la proposta dell'Inter, che lo ha fatto vacillare. I 4 milioni a stagione più 2 di bonus alla firma offerti da Marotta fanno tentennare il trequartista, che però non ha ancora apposto la firma sul contratto con i nerazzurri. Questo lascia margine alla Roma di provare a rilanciare, ma l'intenzione a Trigoria non è certo quella di svenarsi.

In sospeso, poi, c'è anche la questione Nicolò Zaniolo: il giocatore, forte della valutazione data dal club al suo cartellino, per rinnovare vuole un contratto adeguato alle stesse cifre che percepiscono i top della squadra, Pellegrini ed Abraham, con 6 milioni di euro di ingaggio.

A questo punto la Roma è al bivio: la prima opzione è andare avanti con un contratto in scadenza, per decidere solo dopo la prossima stagione se fare di Zaniolo l'uomo immagine della squadra o arrivare ad una situazione simile a quella che ha visto protagonista Vlahovic. La seconda è rinnovare ora a cifre più basse rispetto alle richieste del giocatore - 4.5 o 5 milioni a stagione - inserendo però una clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro.

(Il Messaggero)