Da Madrid a Tirana, le nostre coppe soltanto con Mou

Da Madrid 2010 a Tirana 2022 che non avrà il fascino del Bernabeu, non somiglia alla Champions, ma è comunque la prima coppa vinta da una squadra italiana dal lontano Triplete nerazzurro. Dodici lunghi anni, un cerchio che si chiude. Ancora con Mourinho, adesso al comando di una Roma che non abbracciava un trofeo europeo dal 1961.

È l’unico allenatore ad averci dato un successon ell’ultimo decennio, se si esclude il Mondiale per clubdell’Inter, con Rafa Benitez in panchina, dopo la Champions nerazzurra. Con le coppe europee Mourinho ha un rapporto “special”, come si definì lui stesso al Chelsea. A quota cinque ha raggiunto Guardiola e Van Gaal, il prossimo obiettivo è Sacchiche ne ha sei.

Questa Conference ha il respiro di un’altra piccola grande impresa. Nel nuovo torneo Uefa erano comunque iscritti il Tottenham del “ n e m i c o ” Conte (arrivato tardi sulla panchina degli Spurs per avere il controllo della situazione) e Leicester, Marsiglia, Feyenoord, Rennes, Celtic, Basilea. Nientemale. Se prendiamo le semifinaliste dell’ultima Europa League (Eintracht, Rangers, Lipsia, West Ham), il confronto con quelle di Conference (Roma, Feyenoord, Marsiglia, Leicester) è equilibrato.

Mou si prende anche un altro record: il primo allenatore ad aver conquistato le tre coppe esistenti, Champions (Porto e Inter), Europa League (Porto e United) e Conference (Roma). Con quattro squadre diverse.

(Gasport)