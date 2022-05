"Cuore a Tirana, voce all'Olimpico". E lo stadio si avvia verso il sold out

Continua ad espandersi l'entusiasmo per la finale di Conference League contro il Feyenoord, in programma il 25 maggio: sono stati staccati ben 37mila biglietti per lo Stadio Olimpico, dove i tifosi potranno vedere la partita sui maxischermi. "Cuore a Tirana, voce all'Olimpico", è questo lo slogan ideato per promuovere l'iniziativa. La prelazione per gli abbonati si è chiusa con 11mila tagliandi venduti al costo di 5 euro e, dopo un'ora dall'apertura della vendita libera (10 euro a biglietto), il numero è raddoppiato. Nel pomeriggio aperte anche la Curva Nord per l'enorme richiesta. Saranno previsti 6 maxischermi, oltre ai due sopra le Curve) e verranno posizionati davanti ad ogni settore. La squadra al rientro da Tirana non farà tappa all'Olimpico.

(Il Messaggero)