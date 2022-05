Cristante, la strada verso il rinnovo. Miki va all’Inter

E' andato ieri in scena un incontro tra Giuseppe Riso, agente di Bryan Cristante, e Tiago Pinto: le parti hanno messo sul tavolo le proprie intenzioni e la Roma ha manifestato la volontà di continuare con il centrocampista ex Atalanta, con prolungamento e adeguamento dell'ingaggio in linea con i parametri del club. La richiesta è presto fatta: prolungare almeno fino al 2026 allineandosi alle cifre appena stipulate con Gianluca Mancini, superiori ai 3 milioni annui più bonus. Non c'è fretta, ma le estimatrici di Cristante non mancano e Milan e Juventus sono alla finestra.

Diversa la situazione di Henrikh Mkhitaryan, che ha già un accordo verbale con l'Inter. La Roma proverà a rilanciare ma il destino dell'armeno sembra segnato. Capitolo Zaniolo: un nuovo incontro tra il general manager giallorosso e l'agente del giocatore è in programma a inizio giugno, dopo qualche giorno di vacanza in Portogallo di Pinto.

(La Repubblica)