Cristante, che carica: «Noi in finale e poi vinceremo la Conference»

«Siamo carichi, siamo l’ultima squadra italiana rimasta nelle competizioni europee: vogliamo andare avanti e vincere la coppa». Bryan Cristante crede nelle possibilità della Roma di passare il turno questa sera all’Olimpico contro il Leicester (ore 21) e poi di portare a casa una un trofeo. Cristante è diventato uno dei leader della squadra, uno dei capitani insieme a Pellegrini e Mancini, un punto di riferimento per Mourinho che ha messo il veto su una sua cessione nonostante non sia ancora decollata la trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2024. «Come sono diventato intoccabile? Giocando bene spero. Abbiamo fatto tante partite e siamo ancora in corsa per l’Europa League e per la finale di Conference. Al mio futuro non penso, ora conta solo la partita e nient’altro, è troppo importante per pensare al resto. C’è un finale di stagione da fare alla grande e la testa è tutta lì, dopo ci sarà tempo per vedere tutto». Merito della sua crescita è soprattutto di Mourinho, che ieri ha festeggiato il suo primo anno in giallorosso. «Quando c’è stato il suo annuncio sono rimasto stupito perché non sapevamo nulla. Eravamo contenti perché è un onore essere allenati da lui: ha vinto ovunque e ci ha portato questa mentalità forte e di vittoria».

(corsera)