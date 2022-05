Crespo: "Zaniolo sarebbe perfetto nel gioco di Pioli"

GASPORT - Ha rilasciato alcune dichiarazioni per la rosea Hernan Crespo, ex giocatore, fra le altre, di Milan e Lazio, oggi allenatore dell'Al-Duhail. Crespo ha parlato dell'ipotesi di un trasferimento di Nicolò Zaniolo al Milan, dato per interessato al classe '99 nelle ultime ore. Queste le sue parole:

L’idea per il mercato è Zaniolo. Le piace? S’integrerebbe bene nel gruppo di Pioli?

«Zaniolo è potenzialmente un campione. Ciò significa che non lo è ancora, ma ha le possibilità per diventarlo. Ha fatto vedere cose notevoli, ha un gran fisico, ottima velocità, buon dribbling e una visione di gioco che è raro trovare negli attaccanti. L’acquisto sarebbe perfetto».

C’è l’incognita che riguarda gli infortuni: ha subito due interventi alle ginocchia.

«Non credo che questo rappresenti un problema. Mi pare che nell’ultima parte di stagione con la Roma abbia giocato sempre, o quasi sempre. Magari si tratterà di gestirne le forze, ma non penso che possa avere ricadute».

E nel gioco del Milan lo vede bene?

«Benissimo. Lì sulla fascia destra sarebbe la ciliegina sulla torta. Però...».

Dica pure.

«Il Milan di Pioli ha vinto lo scudetto perché ha avuto un grandissimo spirito di gruppo, perché tutti si aiutavano, tutti collaboravano e così si sono superate le difficoltà. Ecco, Zaniolo, se davvero andrà al Milan, dovrà calarsi in questo ambiente. Dovrà essere lui ad adeguarsi al Milan, e non viceversa. Dovrà dimostrarsi pronto a inseguire gli avversari, disponibile a recuperare il pallone, aggressivo nel pressing. Per lui si tratterebbe di un salto di qualità che gli farebbe raggiungere la definitiva maturità».

[...]