Così la passione ha riportato i giovani in tribuna

Quanto dimostrato dai tifosi della Roma in questa stagione allo Stadio Olimpico ha del clamoroso. Una presenza così massiccia non si vedeva da anni: oltre un milione e centomila romanisti hanno occupato il seggiolino dello Stadio Olimpico, facendo registrare per ben 15 volte il sold-out. L'ennesimo bagno di folla è atteso per la finale di Conference League, quando all'interno dello stadio saranno installati dei maxischermi. Gli ultimi due anni a porte chiuse stavano togliendo linfa a tutto il movimento, soprattutto ai giovani, ma la Roma ha dimostrato che il trend si può invertire. A favorire ciò è stata fondamentale la politica dei prezzi dei biglietti, venduti a prezzi popolari. Durante la stagione sono stati quasi 150mila gli under 16 presenti all'Olimpico e 205mila tra i 17 ed i 24 anni. Il record è stato registrato durante Roma-Bodo/Glimt, con 25mila ragazzi. L'incremento dei giovani è pari al 40%. "Ho visto e vissuto stadi così, ma dopo aver vinto il campionato" - disse Mourinho dopo Roma-Venezia.

(La Repubblica)