Grazie alla vittoria di ieri la Roma è salita a 63 punti, raggiungendo la Lazio, che sarà impegnata questa sera allo Stadio Olimpico contro l'Hellas Verona. Se i biancocelesti ottenessero dei punti, i giallorossi sarebbero sesti, mentre se gli uomini di Sarri dovessero perdere, Mourinho arriverebbe quinto in virtù degli scontri diretti (in vantaggio per la differenza reti nei due derby).

(gasport)