Cori razzisti all'Olimpico: steward denuncia ultrà

Stavolta a macchiare l'abbraccio e l'invasione biancoceleste per l'ultima gara del campionato 2021/2022 della Lazio concluso con il quinto posto è stato un ragazzo che ha pensato bene di inveire contro un suo coetaneo che era in campo a fare lo steward piuttosto che cantare perla propria squadra. Insulti razzisti. La partita era finita come si intuisce bene nel video pubblicato su Tictok e poi successivamente rimosso. Mentre qualcuno canta l'inno «Vola, Lazio vola» e altri insultano il presidente Claudio Lotito, uno ragazzo posizionato nelle prime file della curva Nord (quelle vicine al distinto Nord) esce dal coro e si scaglia contro uno steward che era sulla pista di atletica, con lo sguardo rivolto proprio agli spalti: la sua unica colpa essere di colore. «Ma come parli, m..?». «Te rimandamo col gommone a casa tua». «Sei venuto cor gommone». La situazione si fa ancora più tesa quando il giovane accenna anche una risposta prima a voce e poi indicando verso chi lo stava insultando. A qual punto perbviene portato via dai colleghi. La Lazio è venuta a conoscenza dell'episodio nella stessa serata di sabato informata dal responsabile degli steward. Il ragazzo, ascoltato dagli inquirenti, ha presentato una pre denuncia che ora verrà formalizzata.

(Il Messaggero)