Conti a vita, in cerca dei nuovi Zalewski

I Friedkin vogliono potenziare il settore giovanile, che sta dando soddisfazioni alla società. La finale sarà il passo d’addio per Alberto De Rossi, che in diciannove anni ha lasciato il segno e chiudere con il titolo italiano sarebbe il coronamento dell’ottimo lavoro svolto in questo lungo periodo. De Rossi è alla Roma dal 2003-2004, quando Conti gli affidò i Pulcini. La continuità del settore giovanile sarà garantita proprio da Bruno Conti, che nei prossimi giorni firmerà il rinnovo del contratto. Sarà ancora lui ad occuparsi del reclutamento di base. Il lavoro svolto in questi anni ha dato i suoi frutti. Zalewski è l’ultimo esempio delle formidabili capacità di scouting dell’ex campione del mondo, che ha portato alla Roma anche De Rossi, Aquilani, Florenzi e Pellegrini.

(corsport)