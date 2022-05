Conference... caos. A Tirana già sold out, Totti assicura: «Ci sarò»

Chi di sicuro sarà a Tirana è Totti che ieri ha suonato la carica: «È tantissimo tempo che non giochiamo una finale, per noi è fondamentale alzare un trofeo e andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine». Parole da capitano, e sarebbero perfette anche da dirigente: «La Roma si migliora di anno in anno anche senza dirigenti. Con gli acquisti mirati anche perché c'è uno dei più forti allenatori al mondo che sa chi comprare. Penso che la società farà di tutto per accontentarlo». Stoccata anche agli arbitri dopo il comico rigore di Guida: «Altro episodio a sfavore. Se non si vede neanche al Var quello che è successo a Firenze è più difficile per tutti».