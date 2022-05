Se la Roma dovesse vincere la Conference League e non riuscire a qualificarsi tra le prime sei del campionato, l'Italia avrebbe un posto in più a disposizione per l'Europa League. In questa circostanza i giallorossi accederebbero direttamente alla fase a gruppi, insieme alla quinta e alla sesta della classifica di Serie A. Di conseguenza, non ci sarebbe nessuna italiana in Conference League l'anno prossimo, ma ben 3 in Europa League.

(gasport)