Con un amico in più. Totti si schiera al fianco di Mourinho: «A Firenze l'ennesimo torto arbitrale»

Francesco Totti ha concesso uno dei tanti bis della sua carriera. E le sue parole vanno in rete con una facilità irrisoria: «Quello che abbiamo visto a Firenze è stato uno dei tanti episodi a sfavore della Roma in questa stagione - ha detto a margine della presentazione della Coppa Italia Frecciarossa - Non siamo qui a recriminare ma se il VAR non aiuta l'arbitro tutto diventa più complicato». Parole da tifoso, da innamorato, di chi, prima o poi, è destinato a varcare nuovamente il cancello di Trigoria dalla porta principale.

La novità sostanziale di queste ultime ore è che Mourinho da lunedì è meno solo. La presenza del gm Pinto nel post-gara al posto del tecnico nella sala stampa è stata simbolica. E non per le parole garbate del dirigente ma per quello che la sua presenza ha significato. Pinto è stato scelto dai Friedkin (intanto Dan lunedì ha partecipato alla riunione dell'Eca) per essere rappresentati e per veicolare il loro pensiero all'esterno, dal momento che hanno deciso di mantenere un profilo silente. Ergo, parla sì Pinto ma l'input è della proprietà. José rimane quindi il front-man del club. Ma da ieri non è più l'unico.

(Il Messaggero)