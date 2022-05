Chi va via: Maitland-Niles male, Darboe in prestito. Diawara ai titoli di coda

I calciatori che lasceranno la Roma prima dell'inizio della nuova stagione sono ben sei. Uno su tutti è Maitland-Niles, arrivato a gennaio con la formula del prestito secco dall'Arsenal. Un altro che partirà è Diawara, che nella sessione di mercato invernale ha rifiutato varie offerte. Darboe probabilmente andrà via in prestito, mentre Fuzato si trasferirà in un nuovo club. Anche il destino di Perez e Shomurodov sembra segnato: il primo è molto stimato da Mourinho, il quale ha ammesso che lo spagnolo meriterebbe più spazio e forse proprio per questo sarebbe un peccato trattenerlo, mentre il secondo aveva manifestato la volontà di partire durante un'intervista effettuata dal ritiro dell'Uzbekistan. Ora starà a Pinto sistemare questi calciatori, ma non sarà facile.

(gasport)