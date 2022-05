Chi resta: Smalling è un gigante, Karsdorp inesauribile, Spinazzola il più atteso

Sono nove i calciatori che rimarranno sicuramente alla Roma anche la prossima stagione. Il primo è Rui Patricio, decisivo nella finale di Tirana con due super interventi. In difesa gli intoccabili sono Smalling e Mancini, due a cui Mourinho non rinuncerebbe mai. Il centrale inglese a breve rinnoverà il suo contratto fino al 2024, mentre il secondo lo ha già rinnovato, ma potrebbe essere prolungato di un ulteriore anno. Anche Kumbulla ha un posto sicuro ed è stato confermato dall'allenatore stesso in conferenza stampa: "Rimarrà al 100%". Spinazzola, Karsdorp e Zalewski rimarranno in rosa, ma si cercherà di prendere un'alternativa all'olandese. Ovviamente saranno a Roma anche i due gioielli, ovvero Pellegrini ed Abraham: il primo è l'anima del club, mentre il secondo si è innamorato del club nonostante lo scetticismo iniziale e le offerte ricevute.

(gasport)