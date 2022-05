Chi è in bilico: Oliveira resta in dubbio, il rinnovo è fissato a 13 milioni

Se c'è chi è sicuro di rimanere e chi è altrettanto certo di lasciare la Roma, c'è anche chi è in bilico. Tra i calciatori che sono in questa situazione c'è Mkhitaryan, che ha il contratto in scadenza ed una promessa già fatta all'Inter. Insieme a lui c'è Oliveira, arrivato in prestito dal Porto: il riscatto è fissato a 13 milioni, ma i giallorossi sperano di abbassare la richiesta economica. In dubbio ci sono anche El Shaarawy, che ha un altro anno di contratto e potrebbe restare per garantire cambi di qualità, e Vina, che ha deluso le aspettative. Felix e Bove, invece, potrebbero partire in prestito. Cristante, Veretout e Zaniolo sono coloro con cui si può fare cassa e tutti e tre sono in bilico: Mou li apprezza, ma se dovessero arrivare offerte importanti potrebbero dire addio.

(gasport)